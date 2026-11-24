Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre el homicidio de un hombre en la provincia de Limón, ejecutado con un arma de fuego.

La muerte del hombre

Según lo que indican, la víctima recibió impactos en la cabeza y extremidades superiores e inferiores.

El suceso se presentó a eso de la 01:44 de la madrugada de este martes 24 de noviembre, en el sector de Siquirres, Reventazón.

De momento, solo se conoce que el cuerpo de emergencia encontró al hombre sin signos vitales. Las autoridades aún no identifican al fallecido.

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