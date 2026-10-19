Matan de 8 balazos a menor de 17 años

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un menor de 17 años recibió al menos ocho disparos en Tejarcillos de Alajuelita, en un hecho que las autoridades relacionan, de forma preliminar, con un posible conflicto entre grupos criminales.

Los detalles del caso

Según la información preliminar, el joven es vecino de Alajuelita, y se desplazó hasta Tejarcillos, donde ocurrió el ataque.

Las primeras versiones apuntan a una disputa territorial por el control de zonas de venta de drogas.

Tras el ataque, oficiales de la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial se presentaron en el sitio para atender la situación.

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De momento, no se cuenta con información sobre personas detenidas por este caso.