Matan a mujer frente a varias personas

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Una mujer de aproximadamente 30 años murió tras recibir un impacto de bala la tarde de este miércoles en Purral de Goicoechea, San José.

La emergencia ocurrió en las cercanías de una ferretería, según la información preliminar de la atención.

El reporte ingresó a las 3:11 p. m. y movilizó a los cuerpos de socorro hasta ese sector.

Cuando llegaron, los socorristas encontraron a la mujer sin signos vitales.

Socorristas atienden a otra mujer

Durante la atención de la emergencia, los equipos también auxiliaron a una segunda mujer, quien sufrió una crisis nerviosa.

Posteriormente, la trasladaron en condición estable a un centro médico para que recibiera atención.

El reporte suministrado no señala que esta segunda paciente presentara heridas por arma de fuego. Su traslado respondió a la crisis que experimentó en el lugar.

Circunstancias del ataque pendientes de aclarar

La información disponible no detalla cómo ocurrió el ataque ni identifica a la víctima mortal.

Tampoco incluye datos sobre la persona que disparó o las circunstancias que precedieron al hecho.

El balance preliminar registra una mujer fallecida y otra trasladada por una crisis nerviosa.

Los datos corresponden a la atención de la emergencia y podrían ampliarse conforme surja nueva información.

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