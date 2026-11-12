Matan a balazos a menor de 17 años en vía pública

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre el asesinato a balazos de un menor de edad en vía pública, en la provincia de San José.

Sobre el homicidio del menor

Según indica la versión preliminar, la víctima estaba en el lugar cuando otro masculino lo abordó y, sin mediar palabra, lo atacó con un arma de fuego. El joven recibió impactos en el rostro, el cuello y las extremidades.

Lo trasladaron en un vehículo particular a la Clínica de Coronado, donde lo reportaron como fallecido. Tenía 17 años de edad.

El ataque ocurrió a eso de las 11:00 p. m. del miércoles 11 de noviembre, en los Cuadros de Purral, San José.

Tras el suceso, otro menor de 16 años fue detenido como sospechoso.

Por: Camila Rosales Méndez

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