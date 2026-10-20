Matan a balazos a joven de 21 años

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Un joven de 21 años es la más reciente víctima de un ataque armado en el país. Las autoridades encontraron su cuerpo con al menos dos heridas de bala tras el reporte de los vecinos.

El ataque ocurrió en la comunidad de Hatillo en San José, cuando, en apariencia, sicarios se acercaron a la víctima para disparar en varias ocasiones y huir del sitio.

Hace pocos minutos las autoridades realizaron el levantamiento de indicios y también del cuerpo del joven.

Más detalles del caso

Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos son inciertas, pues el lugar no cuenta con cámaras de seguridad y los vecinos no conocen a detalle la situación.

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Sin embargo, las autoridades judiciales continuarán con el proceso de investigación con el objetivo de establecer cómo ocurrieron los hechos y también el móvil del asesinato.