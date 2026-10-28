Uso obligatorio de mascarilla se extenderá hasta fin de año

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El uso obligatorio de la mascarilla se extenderá hasta el 31 de diciembre para frenar los contagios ante un brote de gripe, según el lineamiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La medida aplica para todas las personas que presenten síntomas de gripe y visiten cualquier centro de salud, hospital, clínica o EBAIS, así como para usuarios con fiebre, síntomas respiratorios y sospecha de enfermedad infecciosa, y también rige en áreas críticas, emergencias y hospitalización.

Doña María, paciente asmática, relató que la asma crónica le quedó del COVID, que le dejó manchas en los pulmones, por lo que procura cuidarse más cuando aumentan las gripes y los virus respiratorios.