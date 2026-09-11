Más vacunas contra fiebre amarilla llegan a farmacias privadas

Fecha de publicación: 11 de September de 2026

Fecha de modificación: 11 de September de 2026

Más vacunas contra la fiebre amarilla llegan a farmacias privadas del país, según el reporte de las autoridades sanitarias.

Massimo Manzi, de Cámara Costarricense de Salud, comenta que “para la próxima semana tenemos previsto otro ingreso importante de esta vacuna”.

La vacuna es necesaria para viajar a varios países que exigen el certificado de inmunización a los viajeros internacionales.

La disponibilidad del biológico en farmacias privadas facilita el acceso a quienes requieren el certificado para sus viajes.