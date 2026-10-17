Más que una profesión: de la barbería a una expresión artística

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Más que una profesión, la barbería artística se convirtió para los hermanos Rocha en una expresión creativa que crecieron observando en el negocio de su abuelo.

Aarón Rocha y Naun Rocha, barberos oriundos de Nicaragua, hoy atienden su propio local en Barva de Heredia, donde plasman diseños con precisión y paciencia sobre el cabello.

Ese talento los ha llevado a competencias de barbería artística, certámenes en los que la originalidad marca la diferencia y les ha permitido conquistar importantes reconocimientos.