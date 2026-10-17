Más que una profesión: de la barbería a una expresión artística

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Más que una profesión, la barbería artística se convirtió para los hermanos Rocha en una expresión creativa que crecieron observando en el negocio de su abuelo.
Aarón Rocha y Naun Rocha, barberos oriundos de Nicaragua, hoy atienden su propio local en Barva de Heredia, donde plasman diseños con precisión y paciencia sobre el cabello.
Ese talento los ha llevado a competencias de barbería artística, certámenes en los que la originalidad marca la diferencia y les ha permitido conquistar importantes reconocimientos.