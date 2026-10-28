¡Más que tortillas! El maíz conquista la mesa del desayuno

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El maíz conquista la mesa del desayuno con preparaciones que van más allá de las tortillas y el tradicional gallo pinto.

Johanna Mejías Araya, chef del restaurante El Maicero, presenta distintas variedades de este grano y explica cómo influyen en el sabor y la textura de cada plato.

La especialista comparte opciones como el tortipinto San Bartolo, las empanadas de maíz y el pinto maicero.

Además, explica cómo conseguir empanadas crujientes por fuera y suaves por dentro, el aporte del queso, la natilla y el plátano maduro en cada combinación, y los errores más comunes al preparar masa de maíz en casa.