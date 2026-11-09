¡Más que compañía! Los animales que ayudan a reducir el estrés

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Más que compañía, los animales de granja ayudan a reducir el estrés, y Don Guillermo Morales Mata lo demuestra con su granja de ovejas, juguetonas cabritas y una chanchita bebé que se roba el corazón de quienes la conocen.

El apasionado del campo comparte la rutina diaria para mantener sanos, limpios y felices a sus animales, además de los cuidados especiales que exige una chanchita tan pequeña en comparación con las cabritas y las ovejas.

También explica el poder terapéutico comprobado científicamente de estar cerca de ellos y cómo las familias y escuelas pueden visitar la granja para interactuar con las especies.