Más de 750 mil vehículos tienen pendiente la revisión técnica vehicular

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Más de 750 mil vehículos tienen pendiente la inspección técnica vehicular, según reporta Dekra ante la llegada del Marchamo 2027. La empresa solicita a los conductores realizar la revisión con tiempo para cumplir con el requisito obligatorio.

Gina Víquez, vocera de Dekra, aclaró que la cifra no significa que esos vehículos estén en circulación. Algunos podrían estar fuera de servicio, en algún plantel policial o fuera de circulación por diversas razones.

“Sabemos que los últimos meses del año hay muchas cosas por hacer”, señaló la vocera. Por ello, recomendó al usuario anticiparse y realizar la inspección técnica para no tener contratiempos con el marchamo.