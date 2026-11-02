Más de 70 comunidades podrían verse afectadas si se cierra el Servicio Nacional de Alerta de Tsunamis

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) dejaría de operar a partir del primero de enero de 2027 debido a recortes presupuestarios a las universidades públicas.

Manuel Corrales, del SINAMOT, explicó que sin presupuesto adecuado no podrían realizar la monitorización habitual porque el personal se vería reducido.

Kristel Espinoza, también del SINAMOT, advirtió que con un cero aumento del FES la entidad no podrá funcionar como centro de alerta de tsunamis.

Según detalló, una plaza financiada anualmente desde 2018 dejará de asignarse en 2027, reduciendo el equipo a dos funcionarios con jornadas parciales.

Espinoza recordó el caso de Panamá, cuando el PTWC de Estados Unidos alertó sobre posible evacuación por olas de entre uno y tres metros.

Actualmente, más de 70 comunidades reciben acompañamiento del SINAMOT.