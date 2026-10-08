Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Más de 70 comunidades enfrentan escasez de agua y racionamientos diarios, una situación que resulta inusual durante la época lluviosa del país.

Además, estas comunidades ya arrastran limitaciones de acceso al agua y racionamientos debido a los efectos del Fenómeno del Niño.

De esta forma, la escasez del líquido obliga a las autoridades a implementar medidas de racionamiento en las zonas afectadas.

Rafael Barboza, de gestión ASADAS AyA, informa que “El AyA mantiene reunión de seguimiento para brindar un acompañamiento y atender sus consultas y atender de primera mano las necesidades que enfrentan en sus comunidades” .