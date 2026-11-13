Más de 7 mil denuncias relacionadas con estafas informáticas a clientes bancarios

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabiliza más de 7.400 denuncias por estafas informáticas contra clientes bancarios este año, una cifra menor a la del año anterior.

Sergio Rodríguez, experto en fraude informático del OIJ, advirtió que los estafadores se hacen pasar por funcionarios públicos y empleadores para captar a sus víctimas.

Rodríguez señaló que los falsos empleadores captan a personas de escasos recursos, quienes prácticamente quedan sin nada tras la estafa.

El especialista subrayó que estas investigaciones son tan valiosas como las de millones de colones que tramita la oficina.

Los datos del OIJ evidencian que el 81,5% de los casos se registra en el Gran Área Metropolitana.

Las autoridades advierten que se aproximan meses de mucha actividad comercial, lo que podría aumentar los intentos de fraude.