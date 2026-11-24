Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Más de 500 familias siguen afectadas por los atrasos en el pago de las licencias de cuido que otorga la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuyos beneficiarios necesitan los dineros para pagos de comida, servicios básicos y traslados a citas médicas.

Por esta razón, la Defensoría mantendrá toda esta semana una campaña de recolección de víveres en todas sus sedes, mientras la Caja espera que se apruebe un presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para ponerse al día con los montos que aún no depositan a los afectados.