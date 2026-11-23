Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Más de 500 familias siguen afectadas por atrasos en el pago de las licencias de cuido, un beneficio del que dependen más de 800 pacientes en fase terminal y más de 1000 menores de edad gravemente enfermos.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró que espera la aprobación del presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa para ejecutar los recursos y ponerse al día, luego de que el monto de más de 600 millones de colones que ingresó a principios de noviembre no alcanzó.

Una vez aprobado, ese presupuesto debe pasar por la junta directiva y luego a la Contraloría General de la República para su aprobación, trámite que la institución calcula que concluiría en la primera semana de diciembre.

