Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

El Gobierno inauguró este miércoles la nueva escuela de Barrio Limoncito, en Limón, una obra de más de 6.000 millones de colones que beneficiará a 500 estudiantes y que forma parte de los programas de riesgo inminente.

El centro educativo, de cuatro niveles, cuenta con 21 aulas académicas, tres aulas de preescolar, dos comedores estudiantiles, laboratorios de cómputo, biblioteca, aula de artes industriales y un laboratorio de música.

La comunidad esperó cerca de dos décadas por esta infraestructura, luego de años en los que los alumnos recibían lecciones en un pequeño espacio, sacaban sus pupitres bajo los árboles por el calor y corrían a resguardarse cuando llovía, además de aulas sin divisiones donde las voces de los docentes se mezclaban.