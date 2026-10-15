Más de 300 bebés dieron positivo por mortal virus respiratorio

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Más de 350 menores durante este 2026 han dado positivo por el virus respiratorio sincicial (VRS), pese a que existe una vacunación que se coloca en las embarazadas.

¿Qué el virus respiratorio sincicial?

Una infección que puede provocar complicaciones respiratorias especialmente en bebés. A esta situación se suma la preocupación por la baja cobertura contra esta enfermedad en mujeres que tienen entre 32 y 36 semanas de gestación.

Otras enfermedades

Actualmente circulan diversos virus en el ambiente. Como recientemente lo reportó el Ministerio de Salud, ya se superó el millón de engripados, un porcentaje importante son menores de edad.

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