Más de 30 mil dueños de vehículos ya pagaron su marchamo

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

Más de 30 mil dueños de vehículos ya pagaron su derecho de circulación del próximo año, correspondiente al marchamo 2027, según los registros de las autoridades.

Para facilitar este proceso, el Instituto Nacional de Seguros (INS) habilitó una modalidad en línea que permite a los conductores realizar el trámite sin necesidad de visitar una sucursal.

Esta opción está dirigida específicamente a quienes vendan su vehículo después de haber realizado el pago del marchamo, quienes ahora pueden cambiar el nombre del nuevo propietario a través del sitio web marchamo.grupoins.com.