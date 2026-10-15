Más de 24 mil personas ya se registraron en el nuevo sistema de consultas civiles del TSE

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Hasta la fecha, más de 24 mil personas ya se registraron en el nuevo sistema de consultas civiles del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según informó la institución.

De esta cifra, poco más de 22 mil son usuarios generales y 2 mil doscientos ochenta y uno son abogados, quienes poseen un perfil diferenciado dentro de la plataforma.

Con este nuevo mecanismo, las personas deben crear un usuario y contraseña para acceder a la información civil, lo que limita el acceso a determinados datos según el tipo de usuario.