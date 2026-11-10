Más de 20 buses han terminado consumidos por las llamas en lo que va del 2026

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

En lo que va de 2026, alrededor de 29 autobuses han sido consumidos por las llamas en distintos puntos del país. Los incendios han destruido por completo las unidades y, en algunos casos, han obligado a sus ocupantes a abandonarlas de emergencia.

El caso más reciente ocurrió el pasado domingo en San Juanillo de Naranjo, en Alajuela, donde un autobús quedó reducido a chatarra luego de que los bomberos de Naranjo y Sarchí controlaran el fuego.

El director operativo de Bomberos, Luis Salas, señaló que existe una variación significativa en la cantidad de autobuses involucrados en incendios al comparar las cifras actuales con las del año anterior.

Según el registro, 29 unidades han resultado afectadas hasta la fecha, mientras que en el mismo periodo de 2025 se contabilizaban apenas 22 incidentes. Esto representa un incremento de siete casos durante este año.

Además, en abril, otro autobús se incendió en la garita de Alajuela mientras transportaba a integrantes de un equipo de fútbol. Los ocupantes lograron evacuar la unidad antes de que las llamas la consumieran por completo.

Entre los principales factores que provocan estas emergencias figuran la falta de mantenimiento preventivo, la antigüedad de la flota, las fallas eléctricas y los sobrecalentamientos.

Ante este panorama, Salas recomendó a los pasajeros identificar desde el inicio del viaje el lugar donde están sentados y las posibles salidas de emergencia.

Asimismo, advirtió que, si ocurre un incendio, deben abandonar el vehículo de inmediato, sin detenerse a recoger sus pertenencias, ya que esa decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.