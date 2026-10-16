Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Más de 2.000 rayos se registraron este viernes durante una tarde en la que las autoridades emplearon a fondo varios rescates acuáticos, según informó el cuerpo de Cruz Roja de Tibás.

Warner Monge, jefe de Averías CNFL, añade que “producto de esa tormenta eléctrica nos dejó 14 sectores sin corriente, producto de la caída de rayos cerca de la línea de distribución eléctrica”.

Debido a las lluvias que generaron emergencias, los equipos de rescate trabajaron en distintos puntos del país para atender las situaciones provocadas por las condiciones climáticas.