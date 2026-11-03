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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en su sitio web oficial varias suspensiones programadas del servicio eléctrico para este miércoles 4 de noviembre.
Los trabajos afectarán comunidades de San José y Alajuela. Estos son los lugares y horarios:
Según la página oficial de la entidad, las suspensiones afectarían cerca de 1.873 servicios, distribuidos entre las tres zonas.
Por: Camila Rosales Méndez
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