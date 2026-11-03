Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció en su sitio web oficial varias suspensiones programadas del servicio eléctrico para este miércoles 4 de noviembre.

Los sectores sin luz:

Los trabajos afectarán comunidades de San José y Alajuela. Estos son los lugares y horarios:

San José, Central, Pavas (parcial): de 7:30 a. m. a 5:00 p. m.

Alajuela, Alajuela, La Guácima (parcial): de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

San José, Central, La Uruca (parcial): de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Según la página oficial de la entidad, las suspensiones afectarían cerca de 1.873 servicios, distribuidos entre las tres zonas.

Por: Camila Rosales Méndez

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