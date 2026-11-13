Más de 180 vaqueras competirán este sábado por un espacio en los Toros del 6

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Más de 180 vaqueras competirán este sábado 14 de noviembre en la modalidad de carrera de barriles, con el objetivo de registrar los mejores tiempos y conseguir uno de los cupos para participar en los Toros del 6 desde Pedregal.

La eliminatoria se realizará a partir de las 8:00 a.m. en las instalaciones de Expo Pococí, y toda la competencia será transmitida a través de Repretel.com y las redes sociales de Grupo Repretel, para que el público pueda seguir de cerca el desempeño de las participantes.

