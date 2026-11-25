Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Más de 13.415 cilindros de gas fueron destruidos en Costa Rica hasta el 12 de noviembre de 2026, tras detectarse anomalías que comprometían la seguridad.

Según la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), estos recipientes presentaban condiciones que podían provocar fugas y poner en riesgo a las familias. Casi 5.000 de los cilindros retirados eran de aluminio.

Ante este panorama, Allen Moya, jefe de ingeniería de Bomberos, recomendó mantener los cilindros fuera de la vivienda y revisar que no estén golpeados ni oxidados.

Además, aconsejó utilizar válvulas de rosca tipo POL, reguladores de presión y sistemas de cierre para controlar posibles fugas.

Moya también pidió tener precaución con las cocinas portátiles, especialmente durante las festividades navideñas.

Estos equipos deben utilizarse en espacios ventilados y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Asimismo, advirtió que dejar salir gas antes de encender la cocina puede provocar una emergencia.

Si se detecta una fuga, las personas deben salir de la vivienda, llamar al 911 y evitar activar interruptores eléctricos.

Por su parte, María Elena Martín, encargada de evaluación de calidad del gas de Aresep, explicó que el retiro se realiza en coordinación con las envasadoras.

Los cilindros en mal estado también se identifican en distribuidores, pulperías y supermercados.

Posteriormente, son sometidos a una destrucción completa para impedir que vuelvan al mercado y representen un peligro para los consumidores.