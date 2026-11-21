Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico, debido a trabajos de reubicación de postería.

La interrupción está prevista para este domingo 22 de noviembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y podría afectar a 1.354 servicios.

Según indica la entidad, la zona sin luz será San José, Goicoechea, Calle Blancos.

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