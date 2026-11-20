Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Más de 10.000 personas participarán en la Gran Maratón Costa Rica este domingo 22 de noviembre, evento que reunirá a 400 atletas extranjeros y 9.700 corredores nacionales en cinco distancias de 2, 5, 10, 21 y hasta 42 kilómetros.

La entrega de kits comenzó este viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta las 6 de la tarde, mientras que este sábado 21 el horario será de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional.

A raíz del evento habrá cierres viales: la Avenida de las Américas cerrará desde las 10 de la noche del sábado 21 y abrirá de nuevo a las 11:30 de la mañana del domingo en ambos sentidos, el bulevar de Rohrmoser cerrará el domingo a las 3 de la mañana y reabrirá a las 6 de la mañana, y la Avenida Segunda cerrará el domingo de 3 de la mañana a 11 de la mañana todos los carriles de Paseo Colón hacia San Pedro.