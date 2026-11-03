Más de 10 mil marchamos ya fueron cancelados

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Más de 10.000 marchamos ya fueron cancelados y el Instituto Nacional de Seguros (INS) ha recaudado más de 2.000 millones de colones en apenas dos días.

La institución realizó una variación para que los conductores adquieran de forma voluntaria el seguro paralelo al obligatorio automotor, el cual tiene un costo de aproximadamente 990 colones mensuales y ofrece una cobertura de hasta 6 millones de colones por persona por evento.

Para este proceso, el INS habilitó 2.400 puntos de pago en todo el país y recordó que el marchamo digital se aplicará de momento en vehículos con parabrisas, mientras que la fecha límite para pagar sin intereses adicionales es el 31 de diciembre.