¡Más color y textura! Los abalorios XL llegan con fuerza

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Los accesorios han dejado de ser simples complementos para convertirse en los verdaderos protagonistas del armario, y hoy llega una tendencia que está arrasando: los accesorios con abalorios XL, maximalistas, llenos de color y texturas.

Anyi Coelho Correia explica cuál es la regla de oro para no verse recargada con estos accesorios. Detalla si se pueden combinar con ropa estampada, flores, rayas o animal print, o si es preferible usarlos solo sobre prendas de color liso.

La especialista también aborda el mito de que las personas de baja estatura no deben usar accesorios XL, y explica cómo pueden adaptar esta tendencia de abalorios grandes.