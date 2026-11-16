Más calor y fuertes vientos: así comenzará la semana en el país

Fecha de publicación: 16 de November de 2026

Fecha de modificación: 16 de November de 2026

La semana arrancará con fuertes vientos y condiciones más cálidas, con ráfagas que oscilarán entre 20 y 50 kilómetros por hora en el Valle Central y las llanuras del Pacífico Norte, mientras que en las zonas montañosas y en el cantón de La Cruz podrían registrarse ráfagas fuertes, entre los 50 y 80 kilómetros por hora.

Paulo Solano, meteorólogo del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), estimó que estos vientos alisios permanecerán a lo largo de este lunes y que se presentarán condiciones cálidas en las temperaturas, como ha sido la tónica en días previos, situación que generará nubosidad entre poca y parcial en gran parte del país.

Para la zona del Caribe se esperan lluvias a mitad de semana; no obstante, en la provincia de Limón y la zona norte pueden presentarse lluvias ocasionales, en el caso de la zona norte especialmente durante el periodo matutino y el nocturno, y hacia Limón en el periodo nocturno con lluvias costeras.