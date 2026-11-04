Mariscos y sopas cremosas que conquistarán su mesa

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Los mariscos y las sopas cremosas que conquistarán su mesa son una opción reconfortante para los días fríos y una fuente de nutrientes que ayudan a envejecer con buena salud.

Andrey Núñez, chef experto en desarrollo y creatividad gastronómica, explica qué mariscos recomienda para una sopa con buen sabor y valor nutricional, qué ingredientes se necesitan y cómo lograr un caldo intenso sin depender de tantos condimentos.

Además, el chef detalla cómo obtener una textura cremosa sin que la sopa resulte pesada, los cuidados con los tiempos de cocción y qué ingredientes frescos acompañan la preparación con ensaladas.