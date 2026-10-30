¡Mariscos a la mesa! Aprenda a preparar un arroz lleno de sabor

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Preparar un arroz marinero lleno de sabor requiere combinar diferentes mariscos, elegir los ingredientes adecuados y seguir un orden correcto al cocinar, según explicó José Azofeifa.

El especialista detalló qué ingredientes pueden utilizarse, qué tipos de mariscos combinan mejor en esta preparación y cómo deben elegirse y conservarse para garantizar su frescura.

Asimismo, Azofeifa abordó qué ingredientes son clave para darle más sabor al arroz, cómo limpiar y preparar los mariscos antes de cocinarlos y cuál es el orden correcto para incorporar cada componente y lograr esa preparación llena de sabor del mar.