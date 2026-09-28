Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Maribel Guardia denunció a su exnuera, Imelda Tuñón, luego de que ella contara que Maribel mentía a una psiquiatra para conseguir un medicamento que después daba a su hijo, Julián Figueroa.

Horas después, Imelda respondió a Maribel Guardia por medio de su Instagram, donde dijo que “toda la verdad saldrá a la luz”, lo que ha generado un nuevo capítulo en el conflicto entre ambas.

El abogado de la costarricense dijo que estas declaraciones deben ser investigadas por las autoridades para determinar si existe alguna responsabilidad de Tuñón en la muerte del joven.