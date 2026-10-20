Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

Maribel Guardia decidió no ver más a su nieto José Julián, pese a que estaba cerca de conseguir un régimen de visitas, tras un nuevo capítulo en la polémica con su exnuera Imelda Tuñón.

La actriz aseguró que la defensa de su exnuera fabricó un dictamen privado en el que usaron a su nieto para afirmar de manera vil y falsa que ella y su esposo lo agredieron.

Guardia afirmó que renuncia al abrazo de su único nieto por el temor fundado de que se convierta en una trampa mortal, en una disputa que comenzó tras la muerte de Julián Figueroa en enero de 2025.