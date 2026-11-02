Mariah Carey volvió a inaugurar la Navidad con nuevo video de “All I Want for Christmas Is You”

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Mariah Carey volvió a inaugurar la Navidad con un nuevo video de su canción “All I Want for Christmas Is You”, el clásico de 1994 que acumula más de 6.000 millones de reproducciones a nivel mundial.

En esta edición, la cantante estadounidense comienza el video en un bar rockero con ambiente de Halloween y, al marcar la medianoche, pronuncia su característico “It’s time”.

La particular “descongelación” de la artista se convirtió en uno de los momentos más esperados por internet cada primero de noviembre y, según se destaca, cada año se vuelve más creativa.