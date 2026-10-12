Marchamo 2027 será más caro: así subirán las tarifas para los usuarios

Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Las tarifas del Seguro Obligatorio de Vehículos Automotores (SOA) subirán un 4,03% en promedio para el 2027, luego de que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) autorizara los nuevos montos solicitados por el Instituto Nacional de Seguros (INS).

El incremento afectará principalmente a los propietarios de buses, vehículos particulares y motocicletas.

Sin embargo, otras categorías tendrán una reducción en el costo de la prima.

Estas son las categorías que pagarán más

Los dueños de buses enfrentarán el mayor aumento, con un 12,4%. En el caso de los vehículos particulares, el incremento será del 5,43%, mientras que las motos y bicimotos tendrán un alza del 4,50%.

Por el contrario, los propietarios de vehículos de carga liviana pagarán un 8,89% menos.

La reducción será del 7,50% para los taxis, del 2,38% para la carga pesada y del 9,57% para el equipo especial.

Según Sugese, el aumento promedio responde principalmente al crecimiento de la siniestralidad, el número de personas lesionadas, la gravedad de los accidentes y los costos de los servicios médicos e incapacidades.

Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del INS.

Cobertura del SOA se mantiene en ₡6 millones

La cobertura del seguro continuará en ₡6 millones por persona lesionada para gastos médicos, incapacidades y fallecimiento.

Además, el marchamo digital comenzará a incorporarse en 2027 para los vehículos con parabrisas.

Su costo no forma parte de las primas autorizadas para el SOA, ya que se cobrará por separado dentro de los componentes del derecho de circulación..

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