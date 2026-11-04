Marchamo 2027: ¿Cuánto deberá pagar si le pasa algo al sticker?

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El pasado lunes 2 de noviembre salió el cobro oficial del marchamo 2027. Miles de conductores ya se acercaron a pagar, pero existen situaciones que podrían generarles cargos extra.

¿Cómo pegar el sticker del marchamo?

La etiqueta del marchamo digital tiene un lugar recomendado para pegarse y es dentro del parabrisas, en la parte superior. Lo que indican las autoridades es que se pegue en la parte central del parabrisas.

Sin embargo, en caso de pegarlo mal deberá pagar la reposición del sticker.

¿Cuánto cuesta reponer el sticker?

En caso de pegar mal su sticker, extraviarlo, romperlo, o cualquier otra forma de pérdida, deberá acercarse de nuevo a realizar el pago de ¢1.200, para recibir uno nuevo.

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Si aún no realizó el pago correspondiente y quiere saber cuánto le toca este año puede revisar el siguiente sitio web.