Maratón de Málaga permitirá clasificar a seis competiciones más de este tipo

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Maratón de Málaga permitirá a los atletas clasificarse a las seis maratones más importantes del mundo, en una competencia cuyos 42 kilómetros cuentan con la certificación de la Organización Mundial de Atletismo, lo que permite validar las marcas registradas por los corredores.

El circuito en la ciudad andaluza favorece a los maratonistas a la hora de registrar mejores tiempos gracias a su recorrido plano y con pocas curvas.

Uno de los cambios de la organización para esta edición fue trasladar la competencia al mes de noviembre en busca de condiciones climáticas más favorables para los atletas.

La Maratón de Málaga podrá disfrutarse a través de la pantalla de Repretel Canal 6 este domingo a las 9:30 de la mañana.