Maratón de Málaga tendrá 17 mil corredores y un circuito más rápido

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Maratón de Málaga celebra su edición número 16 con la participación de 17.000 corredores, de los cuales el 30 % son internacionales, en un evento que contará con dos distancias: la maratón de 42 kilómetros y la media maratón de 21.

El gran atractivo de este año será el recorrido rediseñado, con un trazo más llano y rápido, con el objetivo de convertirlo en uno de los circuitos más veloces de Europa.

La prueba se corre este domingo 8 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la ciudad andaluza, con transmisión por Canal 6.