Maquillista costarricense transforma la fantasía del terror en realidad

Fecha de publicación: 24 de October de 2026

Fecha de modificación: 24 de October de 2026

El maquillista Andrés Tencio Marín transforma la fantasía del terror en realidad con caracterizaciones de efectos especiales para cine, televisión, eventos y producciones audiovisuales.

Radicado en San José centro, este especialista creció viendo series y películas de terror y hoy maquilla todo tipo de personajes, entre ellos figuras como La Llorona, para distintas producciones.

Su trabajo lo ha llevado a especializarse en efectos especiales y a caracterizar personajes de la fantasía, oficio que comparte mediante sus redes sociales Joeru Usami y el contacto 8987-2268.