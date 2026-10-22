Maquillaje de terror: el arte de engañar a la vista

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Detrás de un rostro desfigurado, una herida aparentemente real o una criatura capaz de provocar miedo, puede haber horas de trabajo artístico.

El maquillaje de efectos especiales transforma a los actores y permite crear personajes que desafían los límites entre la ficción y la realidad.

John Tenorio, maquillista especializado en efectos especiales con experiencia en producciones cinematográficas, comparte las técnicas que utiliza para lograr estas transformaciones y demuestra en vivo cómo construye uno de sus efectos.

El especialista explica cómo las prótesis permiten modificar la apariencia del rostro y por qué la elección de los materiales resulta fundamental para conseguir un acabado convincente.