¡Manos a la parrilla! Aprenda a utilizar las hojas de plátano

Jorge Martínez explica cómo las hojas de plátano conservan la humedad de las carnes a la parrilla.

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Las hojas de plátano aportan sabor y ayudan a conservar la humedad de las carnes durante la cocción a la parrilla.

Jorge Martínez explica cómo aprovechar esta técnica para preparar pollo, pescado y otras carnes con aromas y texturas diferentes.

El especialista detalla cómo limpiar y preparar las hojas antes de utilizarlas, la forma correcta de envolver los alimentos y los condimentos y marinados que mejor combinan con esta técnica.

Además, explica cómo controlar la temperatura para evitar que las carnes se resequen y conseguir una cocción adecuada.