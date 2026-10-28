¡Manos a la parrilla! Aprenda a utilizar las hojas de plátano

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Las hojas de plátano aportan sabor y ayudan a conservar la humedad de las carnes durante la cocción a la parrilla.
Jorge Martínez explica cómo aprovechar esta técnica para preparar pollo, pescado y otras carnes con aromas y texturas diferentes.
El especialista detalla cómo limpiar y preparar las hojas antes de utilizarlas, la forma correcta de envolver los alimentos y los condimentos y marinados que mejor combinan con esta técnica.
Además, explica cómo controlar la temperatura para evitar que las carnes se resequen y conseguir una cocción adecuada.