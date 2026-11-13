Manos a la cocina: Aprenda a preparar unos deliciosos tacos de carne

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

La preparación de unos deliciosos tacos de carne desmechada es guiada por Julián Sánchez, quien explica qué tipo de carne resulta más recomendable para esta preparación.

El especialista detalla cómo cocinar la carne para que quede suave y fácil de desmechar, y revela el secreto para conseguir una carne jugosa y no seca.

Además, describe los ingredientes y condimentos que aportan más sabor, la preparación de la salsa o el guiso que acompaña y cómo calentar o dorar las tortillas para mejorar su textura.