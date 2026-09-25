Magistrados suplentes no quisieron integrar la Sala IV

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Pese a que la Sala Constitucional prorrogó los nombramientos de los magistrados suplentes de forma excepcional, ante la negativa de la mayoría de diputados de votar por la nómina enviada por la Corte, el pasado martes, ante la ausencia de un magistrado propietario por incapacidad, ningún suplente quiso integrar la Sala Cuarta.

La situación dejó a la Sala Constitucional sin el quórum necesario para sesionar, lo que evidencia la compleja situación que atraviesa el Poder Judicial en medio de las tensiones con el Ejecutivo y el Legislativo.

La falta de integrantes en la Sala IV impide la resolución de recursos y afecta el funcionamiento del sistema de justicia constitucional, mientras se espera una solución a la crisis institucional.