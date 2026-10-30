Magistrada respalda entregar parte del ROP a los trabajadores

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

La magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, indicó a los diputados de la Comisión de Nombramientos su acuerdo con la entrega de una parte del ROP a la población.

La declaración se produjo durante su comparecencia para buscar la reelección como magistrada de la Sala Segunda.

Chacón sostuvo que el retiro del ROP está regulado para que se entregue en abonos, como complemento de la pensión de la Caja Costarricense o de cualquier régimen.

A su criterio, el ROP pertenece a las personas trabajadoras, adultas mayores, que necesitan ese porcentaje.

La fracción de Liberación Nacional ha sido insistente en debatir los proyectos de ley que se encuentran en la corriente legislativa sobre este tema.

Desde la agrupación se afirmó que muchas familias requieren ese dinero para pagar una hipoteca, atender una necesidad de salud o mejorar su calidad de vida.