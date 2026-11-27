Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

La magistrada instructora de la Sala IV dictó una medida cautelar de carácter urgente para que Francesca Paola Albanese sea trasladada a un hotel cercano al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y permanezca en ese establecimiento el tiempo que sea necesario hasta su salida del país.

La resolución ordena a la Dirección de la Policía Profesional y a la Dirección General de Migración y Extranjería, o a quienes ocupen esos cargos, coordinar de manera inmediata, una vez notificada la medida, las gestiones correspondientes.

Para ello, el jefe, encargado o representante legal de la empresa o agencia propietaria, explotadora o consignataria del medio de transporte internacional en el cual arribó Albanese deberá solicitar formalmente a Migración su traslado al hotel, y esa Dirección deberá autorizarlo.

El documento indica que la medida responde a que Albanese manifestó ante la Dirección General de Migración y Extranjería que decidió libremente viajar a México este sábado 28 de noviembre de 2026.

Además, la magistrada dispuso que las condiciones del traslado y alojamiento sean compatibles con la protección judicial, con garantía de comunicación con su asistencia letrada y acceso a alimentación, agua y atención médica, si la requiere.

Las autoridades también deberán confirmar el itinerario y la hora de presentación para el vuelo hacia México, así como coordinar oportunamente el regreso al aeropuerto.