Madre e hija llenan de color su emprendimiento desde Santa Ana 

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

En Pozos de Santa Ana, madre e hija han unido sus talentos para dar vida a un emprendimiento lleno de color y creatividad.

Lidia Carrillo Miranda transforma piezas de madera en figuras coloridas para el hogar, representando en cada pieza su amor por la vida en el campo.

Por su parte, su hija Sandra Zamora Carrillo, estilista, complementa el proyecto con su pasión por el color, pintando desde su casa y dándole un toque especial al cabello de sus clientes.