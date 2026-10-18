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El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó sobre una serie de suspensiones del servicio de agua en las provincias de San José y Heredia para este lunes.
Según informó la entidad, estas serán las comunidades sin el servicio este 19 de octubre:
Gran parte de esta afectación responde a maniobras operativas.
Por: Camila Rosales Méndez
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