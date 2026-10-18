Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informó sobre una serie de suspensiones del servicio de agua en las provincias de San José y Heredia para este lunes.

Las zonas sin agua:

Según informó la entidad, estas serán las comunidades sin el servicio este 19 de octubre:

San José, Vázquez de Coronado, Cascajal: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

San José, Vázquez de Coronado, San Rafael: 9:00 a. m. – 1:00 p. m.

Heredia, San Pablo, San Pablo: 8:00 a. m. – 6:00 p. m.

Heredia, San Rafael, Santiago: 1:00 p. m. – 6:00 p. m.

San José, Tibás, León XIII: 10:00 p. m. – 4:00 a. m.

San José, San José, Pavas: 11:00 p. m. – 4:00 a. m.

Gran parte de esta afectación responde a maniobras operativas.

Por: Camila Rosales Méndez

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