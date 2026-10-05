¡Lunes de postres! Cheesecake, tortas chilenas y rollos de canela

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

El lunes se endulza con cheesecakes cremosos, tortas chilenas que se derriten y rollos de canela con aroma a hogar, tres postres que alegran el alma y que se pueden preparar en casa con las técnicas adecuadas.

La chef Selena Ugalde Alpízar, desde Atenas de Alajuela, explica qué secretos técnicos hacen la diferencia entre un cheesecake cremoso y uno que se agrieta o queda seco, cómo nació su pasión por la repostería y por qué se especializó en estos postres.

Además, la especialista detalla qué ingredientes se necesitan para armar un cheesecake, qué tipo de queso crema y de galleta recomienda para la base y el relleno.