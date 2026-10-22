Lujosa mansión escondía cargamento de droga y fusiles de guerra

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Las autoridades hallaron fusiles de guerra fabricados con tecnología 3D durante un operativo en una lujosa mansión de Uvita, en el cantón de Osa. El inmueble era utilizado como centro de acopio de un cargamento de droga y armas, según informó el periodista Hernán Barrantes desde el lugar.

Dos hombres fueron detenidos en la intervención y enfrentarán cargos por posesión de drogas y armas de guerra. El viceministro de Seguridad, Nelson Barquero, señaló que estas armas figuran entre las primeras modalidades que se incorporan a las bandas criminales.

La mansión, ubicada en una zona exclusiva, evidencia la operación de grupos criminales en el país. La intervención se realizó en coordinación con la DEA y la fuerza pública.